◇プロ野球 楽天 - オリックス(11日、 楽天モバイルパーク)楽天が5回に打線がつながり、YG安田選手の3ランや太田光選手のソロなど4得点で9-1と大量リードを奪っています。4回までに5得点で相手先発・九里亜蓮投手をマウンドから引きずり下ろすと、5回にも打線がつながります。2つの四球で1死1、2塁のチャンスをつくると、今季から登録名を変更したYG安田選手が逆方向のレフトへ大きな当たりを放ちます。打球はぐんぐんのび、ラッキ