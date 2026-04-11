ソフトバンクの上沢直之投手（３２）が１１日の日本ハム戦（エスコン）に先発した。古巣本拠地での登板は、ファイターズに所属していた２０２３年以来３年ぶりでホークス移籍後は初。かつての庭で久しぶりのマウンドとなった右腕は、初回いきなり矢沢に先頭打者アーチを被弾。捕手・海野の外角要求の１５０キロの真っすぐが真ん中付近に甘く入り、矢沢に仕留められた。登板前「ファイターズ打線はすごく強力だが、チームが勝て