飼い主さんの膝の上でリラックスする猫ちゃんの様子が話題になっています。投稿は記事執筆時点で1.4万回以上再生され、「大きな赤ちゃん」「膝からこぼれ落ちそう」といったコメントが寄せられました。 【動画：膝の上で抱っこされる猫→リラックスしていると思ったら…愛おしい『寝落ち寸前の光景』】 膝の上でリラックス YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、豆大福ちゃんがくつろぐ穏やかなひとときが紹介されています