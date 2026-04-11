今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫ちゃんの寝顔。その可愛さに多くの人がノックアウトされてしまったようです。投稿はXにて、16万回以上表示。1.1万件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：幸せそうな表情ですやすやと眠っていた猫→『おてて』を見たら…『尊い瞬間』に悶絶】 飼い主ノックアウト 今回、Xに投稿したのは「Evemaru00」さん。登場したのは、猫のイブちゃんです。 投稿主さ