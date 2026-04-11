愛猫が行方不明になったときに試したい「おまじない」 1.和歌を書いて貼り出す 百人一首の中に、古くから伝わる再会のおまじないとして知られている和歌があります。「立ち別れいなばの山の峰に生ふるまつとし聞かば今帰り来む」という歌で、作者は在原行平です。 「別れても因幡山に生えている松ではないが、あなたが待っていると聞いたらすぐに戻ってこよう」という意味の歌です。内田百輭の「ノ