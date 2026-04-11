レンジャーズ戦で記録達成米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発し、4打数1安打1四球。継続中の連続試合出塁記録を「44」へ伸ばした。2009年にイチロー（マリナーズ）が記録していた日本人最長記録を更新。この機会にメジャー記録を知った日本ファンは驚きの声を上げている。大谷は5回1死一塁の第3打席、右腕ロッカーの外角スライダーを引っ張り、右前打