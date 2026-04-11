俳優・カウンセラーとして活動する谷ノ上朋美さんが、ラジオ番組にて自身が企画・出演する舞台作品に込めた思いを語りました。（左から）パーソナリティーの田中大貴、俳優の谷ノ上朋美さん、パーソナリティーの林歳彦☆☆☆☆もともと役者としての経験を持つ谷ノ上さんでしたが、一時期は漢方薬局でカウンセラーとして16年間勤務。不妊に悩む人の体づくりをサポートしながら多くの相談者の悩みに寄り添ってきました。2017年、