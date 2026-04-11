◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権Ｇ１馬３頭が参戦した牝馬限定重賞は１０頭で争われ、２番人気のアスコリピチェーノ（５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は１０着。まさかの最下位に終わった。昨年のヴィクトリアＭ以来となる重賞６勝目はならなかった。阪神ＪＦ１着、桜花賞２着の得意舞台だったが、完全復活はお預けとな