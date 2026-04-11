◆パ・リーグ楽天―オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）楽天打線が爆発し、５回を終えて９−１と大きくリードしている。４回までに先発全員安打と打線が繋がり、オリックスの先発・九里を相手に５得点し、ＫＯした。楽天は３月２８日のオリックス戦（京セラＤ）で九里に１２三振を喫し、二塁も踏めず散発４安打完封を許していた。杜の都の声援をバックに、リベンジした。すると５回にはオリックスの３番手左腕・東