美人気象予報士が肩出しコーデを披露し、話題を集めている。「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」で気象予報士を務める穂川果音が、１１日に自身のインスタグラムを更新。「春爛漫がこんなに感じられる場所があるなんて〜埼玉県幸手市にある桜と辺り一面の菜の花に感動」と記すと、左肩があらわになった真っ白なオフショルワンピース姿で菜の花畑を満喫する様子などを披露した。続けて「＠ｍｉｙａｋｅｊｕｎｃｏに誘われて片道２時