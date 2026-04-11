日本憲政史における初の女性首相、高市早苗。去る2月8日衆院選を未曾有の与党大勝利で飾ったことは記憶に新しく、その支持率も以前よりは落ち着いたものの、比較的高水準である（※2026年3月時点）。対米・対中関係などで少なからず賛否あるが、イラン情勢も含めた数多くの国難に取り組んでおり、日本国内のみならず世界中から注目される女性リーダーである。衆院選大勝の要因は野党側の誤算やSNSの影響など複数考えられるが、高市