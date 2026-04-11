Z世代は、飲み会や同僚との付き合いに消極的だという話をよく聞きます。気の合う仲間や、気がおける相手を選ぶ傾向があり、それ以外は”コミニュケーション”による疲れが出てストレスになるのだとか。今回は、仕事帰りに乗車したタクシーで経験した“コミュニケーション”疲れについてのエピソードを紹介します。◆仕事帰り唯一の「聖域」だったはずの車内都内の中堅出版社に勤務する細川さん（仮名・35歳）は、最近、激務