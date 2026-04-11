◆女子プロゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第２日（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦する２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は第１日（１０日）に５７位と出遅れ、第２日は「裏街道」と呼ばれるイン（１０番）スタートでプレーした。３バーディー、１ボギー、２ダブルボギーの