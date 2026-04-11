俳優の甲本雅裕が１１日、ＮＨＫ「土スタ」に生出演。大河ドラマ「どうする家康」に出演した際に、撮影直後に救急車で運ばれたことを明かした。甲本は、２０２３年放送の「どうする家康」で、徳川家康（松本潤）の家臣・夏目広次を演じた。家康から名前を間違えられるほど目立たない人物として描かれていたが、実は家康の幼期、「夏目吉信」と名乗っていたものの、不始末の責任を取って「広次」に改名。三方ケ原の戦いで武田軍