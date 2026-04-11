◆サッカー◇高円宮杯Ｕー１８プリンスリーグ北海道第１節札幌Ｕー１８０−０帯広北（１１日・北海道コンサドーレ札幌東雁来Ｇ）開幕し、４試合が行われた。昨年２位の北海道コンサドーレ札幌Ｕ―１８は、３年ぶりに昇格した帯広北とホームで対戦し、０―０で引き分けた。昨年８月から監督を務めていた倉持卓史氏（２９）がパワハラ認定を受け、９日付で解任となった。動揺が隠せない中での戦いも、押し気味に試合を進め