「ドジャース８−７レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースが７本塁打が飛び交う空中戦を制し、劇的な今季初のサヨナラ勝ち。この試合自身３本目のホームランで試合を決めたマンシーは、試合後も興奮を隠せなかった。「とにかく特別だよ。ホームランを打つだけでも特別なのに、３本も打てた。３本塁打は２回目だけど、最初にやった時（２０２４年５月４日・ブレーブス戦）のことは今も覚えている。だから、今夜は