◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（１１日・平塚）巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（沖縄電力）が好守で存在感を示した。「５番・二塁」でスタメン出場。スタンドを沸かせたのは守備位置が遊撃となった直後の２―９の６回だった。２死二塁で成瀬の打球が二遊間へ。中前へ抜ければ１点を奪われそうな場面でダイビングキャッチし、一塁へ送球。客席からは「おー！」という声とともに大きな拍手が送られた。小浜は試合前