3歳限定のG2「ニュージーランドT」は6番人気のレザベーション（牡＝松下、父ダノンプレミアム）が逃げた5番人気ヒズマスターピースを4コーナーでとらえて先頭に立つと、断然の1番人気に支持されたロデオドライブの追い上げを首差封じて1着。前走の未勝利戦に続く連勝で重賞初制覇となり2着ロデオドライブ、3着に入った4番人気ジーネキングとともにG1NHKマイルC（5月10日、東京）の優先出走権を獲得した。鞍上の原優介（25）は