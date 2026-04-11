「ＤｅＮＡ−広島」（１１日、横浜スタジアム）先発した広島のフレディ・ターノック投手が４回９安打４失点で降板した。今季３度目の登板だったが、またしても来日初勝利はお預けとなった。初回と二回は無失点で立ち上がったが、１点の援護を受けた三回に暗転した。１死から牧とヒュンメルに連打され、佐野に逆転の２点適時二塁打を浴びた。そこから４連打とされ、山本と京田にも適時打を食らって、一気に４点を失った。投手