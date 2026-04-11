◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１１日・バンテリンドーム）中日の大野雄大投手が、４回５安打４失点、３四死球で降板した。今季から新設されたホームランウイングが凶と出た。初回２死から、森下に左翼テラス席への先制ソロを献上。２回にも、大山に左中間テラスへの１号ソロを被弾し、２回までに２点を失った。先頭の佐藤輝に四球を与えた４回には１死満塁から、伏見の中犠飛と、先発投手の伊原に右前適時打を浴びて、さ