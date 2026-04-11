大阪府和泉市で母親と娘が殺害された事件で、2人を襲った人物が玄関から侵入した疑いがあることが分かった。4月8日、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、住人の村上和子さん（76）と長女で社会福祉士の裕加さん（41）が死亡しているのが見つかった。2人には、10カ所以上の刺し傷などがあるが、刃物などは見つかっていない。裕加さんの同級生：同級生やったんでショックですよね。（Q.思い当たる節は？）全く分かんないですけど、とに