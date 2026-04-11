阪神・森下翔太外野手（２５）が１１日の中日戦（バンテリン）でリーグトップを独走する６号ソロを放った。初回二死から竜先発・大野の１４７キロの直球を力強く振り抜くと、打球はレフトスタンドに新設されたホームランテラスへ突き刺さった。９日のヤクルト戦（甲子園）から３戦連続で飛び出した一発。「高めのストレートをしっかり振り切ることができました。初回の攻撃で先制できたこともよかったです」と胸を張った。さ