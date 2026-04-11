4月11日、中山競馬場で行われた11R・ニュージーランドトロフィー（G2・3歳オープン・牡牝・芝1600m）は、原優介騎乗の6番人気、レザベーション（牡3・栗東・松下武士）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のロデオドライブ（牡3・美浦・辻哲英）、3着に4番人気のジーネキング（牡3・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:33.3（良）。2番人気で横山武史騎乗、ゴーラッキー（牡3・美浦・黒岩陽一）は、6着敗退。【阪神牝馬S】ル