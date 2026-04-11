【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の中島裕翔と女優の新木優子が2026年4月11日、双方の所属事務所を通じて結婚を発表。同日、俳優の小手伸也が自身のX（旧Twitter）を更新し、2人を祝福した。【写真】中島裕翔＆新木優子、再共演時の凛々しい姿◆小手伸也、中島裕翔＆新木優子を祝福フジテレビ系ドラマ「SUITS／スーツ」シリーズ（2018年・2020年）にて2人と共演していた小手は「＃中島裕翔くん＃新木優子さん、この度はご結婚おめ