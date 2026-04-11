ふんわり癒されるリラックマの世界観をそのまま楽しめるテーマカフェが登場♡アニメ放送開始を記念した「ごゆるり夢の旅」は、心ほどけるような空間とフォトジェニックなメニューが魅力です。ゆったりと流れる時間の中で味わうアフタヌーンティーは、自分へのご褒美にもぴったり。リラックマたちと過ごす特別なひとときを体験してみてください♪ 癒しのアフタヌーンティーセット