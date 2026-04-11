◇明治安田J1百年構想リーグ第10節水戸1―1（PK3―2）千葉（2026年4月11日フクアリ）明治安田J1百年構想リーグは各地で8試合が行われ、東地区の水戸はアウェーで千葉に1―1のPK戦の末に3―2で競り勝った。前節の鹿島戦に続くPK戦勝利で、今季から参戦するJ1で初の連勝を記録。前半アディショナルタイムにMFマテウス・レイリアが右足で先制。後半に追いつかれたが、PK戦ではGK西川が好セーブを連発した。樹森大介監督