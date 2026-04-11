◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年4月11日エスコンF）ソフトバンク・近藤健介外野手（32）が5回の第3打席で伊藤大海から右膝に死球を受けた。近藤も必死によけたが膝の骨のあたりを直撃。大きな声を上げ、苦痛に顔をゆがめる姿にベンチもソフトバンクファンも凍り付いた。だが、ユニホームの裾をまくり上げると右膝にはしっかりガードを装着していた。CS中継で解説を務めていた日本ハム、ソフトバンク両球