フリーアナウンサー村上留奈（34）が11日までに自身のインスタグラムを更新。出産を報告した。村上アナは「3月3日に娘が産まれましたお出かけ出来るようになって嬉しい毎日ですお仕事も少しずつ復帰しており、ラジオは6月からまた担当させていただく予定です」と女児出産を発表し、娘とのツーショット写真をアップした。続けて「退院する時に娘が着ているベビードレスは私が産まれた時に着たものだそうで、私の母の手作りです