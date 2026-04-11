結婚願望は強いです！タレントの奥ゆい（26）が11日、都内で行った初の写真集「ゆいゆい」の発売記念イベントに先立ち「結婚願望は全然ありますね」と、堂々と語った。ウエディングドレス姿で登場。写真集のテーマは「恋人を探す旅」だという。その上で「私『奥さん』って言われることが多くて、ファンの人を『旦那さん』とか言ったりして。タイトルが『ゆいゆい』で、結婚って結ぶという漢字で『ゆい』と読むので、その意味もあ