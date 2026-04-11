元AKB48で女優の篠田麻里子さん（40）が自身のインスタグラムを更新。長女の小学校入学を報告し、話題となっています。【写真】篠田麻里子さん、桜の下の母娘ショット「今日から小学生あっという間だなぁ…」と長女の成長を報告し、5枚の写真を公開。すっきりとした白のセットアップを着た母と、首元にレースのついたベージュのワンピースを着た娘が桜の木の下で手を繋ぎながら微笑み合ったり、ハグをしたりする微笑ましい家族シ