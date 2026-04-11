大学生のAさんは、SNSで「最強の心霊スポット」と話題の廃墟ホテルに、友人たちと軽い気持ちで肝試しに出かけました。入り口のバリケードが崩れ、窓ガラスも割れて荒れ果てたその場所は、誰の目にも見捨てられた空間のように映りました。【写真】「見える建物、全て廃墟」鬼怒川沿いに今も残る廃業旅館Aさんたちは懐中電灯を片手に「管理もされてないし、少しくらい入っても怒られないだろう」と軽い気持ちで中に侵入し、落書きだ