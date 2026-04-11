４月11日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節で、ジェフユナイテッド千葉と水戸ホーリーホックが前者の本拠地で対戦した。J１昇格クラブ同士の対決。両者ともに、勝利すれば今季初の連勝となる一戦で、先にスコアボードを動かしたのは水戸だった。45＋４分、左CKの流れから、こぼれ球をマテウス・レイリアがゴールに背を向けながら拾うと、反転から右足を一閃。強烈な一撃をゴール右に突き刺した。