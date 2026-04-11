◇MLB パイレーツ 2-0 カブス(日本時間11日、リグリー・フィールド)カブス先発の今永昇太投手が6回無失点、0被安打の快投。試合後には投球の手応えや降板の判断について語りました。前回から中4日で今季3試合目の先発マウンドに上がったこの日は、2回の1四球以外は出塁を許さず。味方の援護がなく今季初勝利とはならなかったものの、6回100球を投げ、打者19人から0被安打、9奪三振、1与四球、無失点と素晴らしいピッチングを見せま