アメリカの建国250周年を記念して、日本から新たに桜が贈られ首都・ワシントンで10日、植樹式が行われました。アメリカがことし建国250周年を迎えるにあたり、日本から新たに250本の桜が贈られ、ワシントンで10日、植樹式が行われました。山田駐米大使「この新しい250本の木が（すでにある）他の桜の木と同じように、これから長い年月にわたって日本とアメリカの人々を結びつけてくれることを願っている」ワシントンの桜は日米友好