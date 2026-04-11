今年から「コールドスリープ」に突入した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香。近況報告にファンから喜びの声が寄せられている。１１日に自身のインスタグラムを更新し「部屋中一生断捨離してたら春になりました笑春服も春ご飯も楽しくていっぱい運動してまーーす」とコメントすると、桜をバックに愛犬を抱きかかえた自撮りショットを披露。「ワン達とお散歩もよく行ってるリードを