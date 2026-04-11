◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権Ｇ１馬３頭が参戦した牝馬限定重賞は１０頭で争われ、１番人気のエンブロイダリー（４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が最内枠から逃げ切り、昨年の秋華賞以来となる重賞４勝目を挙げた。１８年ソウルスターリング（１０着）以来の参戦となったクリストフ・ルメール騎手は当レース初勝利。勝