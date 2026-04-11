◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手が１１日、東京ドームでの試合前練習で右へ左へ快音を連発した。打撃ケージの裏では橋上オフェンスチーフコーチと何やら話し込む場面があり、この日のヤクルト先発・山野に対する攻略のイメージを膨らませながらのバッティングとなった。前日１０日のカード初戦では４打数無安打。１番打者として盗塁を一つ成功させてチャンスメイクしたが、バッ