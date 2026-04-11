◆パ・リーグ楽天―オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）楽天打線が４回を終え、先発全員安打と打線が繋がり、オリックスの先発・九里を相手に５得点。見事にＫＯした。３点リードの４回には先頭のＹＧ安田が右中間二塁打で出塁し、犠打で１死三塁とすると、太田光の左前適時打で４点目。２死からは２番の小深田大翔が右中間に三塁打を放ち、５点差に突き放した。楽天は３月２８日のオリックス戦（京セラＤ）で九里に