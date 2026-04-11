◆東京六大学野球春季リーグ戦第１週第１日▽明大３―２東大（１１日・神宮）昨秋のリーグ戦を制した明大が、開幕戦で東大を接戦の末に下した。４回に２点を先取したが、７回に４連打を許して同点に。しかし、８回に１死満塁の好機を作り、１番・岡田啓吾内野手（４年＝前橋育英）が決勝の中犠飛を放った。開幕投手を託された湯田統真投手（３年＝仙台育英）は、リーグ戦初登板の重圧の中で６回６安打無失点、８奪三振と好投。