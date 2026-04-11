節約したい日も、手間はかけたくない。そんなときに頼れるのが、油揚げを5枚たっぷり使ったシンプルな煮ものです。フライパンでさっと煮るだけで、油揚げが煮汁を吸ってじゅわっとおいしい一皿に。鶏肉は100gでも、うまみが全体に行きわたり、思わずご飯をかきこみたくなりますよ。『油揚げとねぎのごま風味煮』のレシピ材料（2人分）油揚げ……5枚（約100g）鶏もも肉（親子丼用）……100g ねぎ（大）……1/2本（約75g） 〈A〉だし