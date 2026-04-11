【モデルプレス＝2026/04/11】AKB48の坂川陽香が4月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。全身ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】19歳AKBメン「何頭身？」圧巻美脚輝く◆坂川陽香、美脚際立つ全身ショット公開坂川は「おはようございます！『この子意外とスタイルいいんだ〜』ランキング1位です」と階段で撮影された写真を投稿。白のミニ丈ボトムスからスラリと長く美しい脚を輝かせた。◆坂川陽香の投稿に反響この投稿に