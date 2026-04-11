◇セ・リーグ中日―阪神（2026年4月11日バンテリンD）中日・大野雄大投手（37）が2被弾を含む4回4失点で降板した。一発攻勢で主導権を奪われた。初回2死無走者で森下に左ソロを浴び先制点を献上。2回先頭・大山にも左中間ソロを被弾した。0―2の3回にドラフト6位・花田がプロ1号となる右ソロを放ち反撃したが、ベテラン左腕が踏ん張れなかった。4回に安打と四球などで1死満塁を招き、伏見に中犠飛。なおも2死一、三