牝馬限定のG2「阪神牝馬S」は1番人気に支持された昨年の桜花賞馬エンブロイダリー（4＝森一、父アドマイヤマーズ）が最内枠を生かして先頭に立つと、そのまま逃げ切って1着。昨年の秋華賞以来となる重賞4勝目を挙げた。鞍上のクリストフ・ルメール（46）は高松宮記念（サトノレーヴ）以来、今年6回目の重賞制覇で通算177回目。管理する森一誠師（48）は昨年の秋華賞以来、通算5回目の重賞V。2着に4番人気のカムニャック、3着