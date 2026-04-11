『M-1グランプリ2025』王者・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が、11日開催の『Prime Video Boxing 15』（東京・両国国技館）にオープニングアクトとして出演し、漫才を披露することが発表された。【会見動画】那須川天心エストラーダをKO宣言で再起誓う「絶対もう負けたくない」たくろうは、M-1グランプリの決勝ファーストラウンドでボクシングのリングアナについてのネタを披露。今回は「Prime Video Boxing」の初の試みと