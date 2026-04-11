◇パ・リーグオリックス―楽天（2026年4月11日楽天モバイル）オリックス先発の九里亜蓮投手（34）が3回2/3を9安打5失点で降板。広島から移籍初年度の昨季は先発で4回降板が2度あったが、2年目にして最短となった。初回に内野ゴロの間に1点を失うと、3回には2死から4連打されて2失点。4回も立ち直れず、太田の適時打に続き、2死から小深田に適時三塁打を浴びたところで岸田監督が交代を告げた。楽天には開幕2戦目の3月2