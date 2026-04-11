マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー（52）が日本時間11日、球団がイチローの功績を称えて作った銅像の除幕式に出席した。【画像】“イチロー銅像”お披露目の式典でまさかのハプニング、マリナーズのレジェンドたちも苦笑昨年、日本人選手として史上初となるアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチロー。昨夏にはクーパーズタウンでの表彰式典、本拠地での背番号「51」の永久欠番セレモニーなど、メモリアルイベン