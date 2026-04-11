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気象台は、午後3時31分に、暴風警報を仙台市東部、仙台市西部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市東部、栗原市西部、東松島市、大崎市東部、大崎市西部、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町東部、大和町西部、大郷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町に発表し