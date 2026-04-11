【その他の画像・動画等を元記事で観る】 [Alexandros]のファンクラブツアー『FC TOUR “ACCESS ALL AREA”』が４月10日、神奈川・横浜ベイホールで開幕した。 ■前半では最初期曲も含んだレアな楽曲を次々と演奏 FC会員限定ライブツアーは7年ぶりとなり、今回は全国9ヵ所で開催される。このツアーが発表された際に川上洋平（Vo、Gu）は「15年という歴史はいったん忘れて、気持ちの入れ替えをするよ