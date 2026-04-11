BOYNEXTDOORが、彼らの基地となる「トモダチベース」で毎話登場するアーティストや俳優などの様々なゲストと遊び・語り・そして“トモダチ”になる冠番組「BOYNEXTDOOR トモダチベース」。日本テレビにて毎週土曜日14:30〜15:00 放送中（全8回）。5月9日（土）放送 第4話のゲストは、多彩な音楽性とハイクオリティなパフォーマンスで多方面で話題を集めるFANTASTICSから木村慧人・中島颯太。5月16日（土）放送 第5話のゲストはモデ