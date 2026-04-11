◇プロ野球 楽天 - オリックス(11日、 楽天モバイルパーク)オリックスの先発・九里亜蓮投手が4回途中5失点で降板となりました。今季3試合目の先発登板となった九里投手は、初回に先制点を許すと3回には2死まで打ち取りますが突如打ち込まれ3番・辰己涼介選手から6番・鈴木大地選手まで4連打で2点の追加点を献上します。さらに4回には先頭のYG安田選手に2塁打を浴びると、犠打で1死3塁となり続く太田光選手にフルカウントから甘く入